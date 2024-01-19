Şeker hastalığına karşı propolis tavsiyesi

Halk arasında “şeker hastalığı” olarak bilinen tip 2 diyabetin, adölesan dönemdeki çocuklar ve yetişkinler dahil olmak üzere geniş bir yaş aralığını etkileyen yaygın bir metabolizma hastalığı olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Enes Güler; “Günden güne görülme sıklığı artan tip 2 diyabet, genellikle yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik faktörlerin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkıyor. Tip 2 diyabet, vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan yüksek kan şekerine bağlı olarak gelişiyor ve kronik yani geri dönüşümsüz bir hastalık. Uzun dönemde ise hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olma üzere birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor” dedi.

Tip 2 diyabette yaşam tarzı değişikliği şart

Tip 2 diyabetin etkili bir şekilde yönetilmesi için yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşıdığını belirten Dr. Enes Güler, uyarılarını şu sözlerle dile getirdi: “Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, düzenli egzersiz yapmak ve kilo kontrolü sağlamak, kan şekerini yönetmeye yardımcı olan temel adımlardır. Ayrıca, düzenli tıbbi takip, kan şekerini düzenleyici ilaçları düzenli kullanmak, stresi yönetmek, sigara içmemek ve alkol tüketimini sınırlandırmak kritik öneme sahiptir. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğu için, tip 2 diyabet yönetim planı bireysel ihtiyaçlara uygun olarak doktoru tarafından belirlenmelidir. Bu bütünsel yaklaşım, tip 2 diyabetin kontrol altında tutulmasına, sağlık komplikasyonlarının önlenmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabilir.”

“Anadolu propolisinin tip 2 diyabete karşı etkili olduğu bildirildi”

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, “2020 yılında Giresun Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir in vivo çalışmada, etanol ile ekstrakte edilen Anadolu propolisinin anti-diyabetik aktivitesi incelenmiştir. Çalışma, kontrol grubu, deney grubu olmak üzere 2 ana gruba ayrılmıştır. Deney grubu ise; yüzde 30 propolis damla alan diyabetikler ve yüzde 15 propolis damla alan diyabetikler olmak üzere 2 alt gruba ayrılmıştır. Deney grubunda yer alan diyabetik alt gruplara, 4 hafta boyunca 0.5 ml/100 g propolis damla uygulanmıştır. Kontrol grubu ise propolis desteği almamıştır. Elde edilen sonuçlar, etanol ile özütlenen Propolis Damla’nın kan şekerini düzenleyici ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirici özelliklere sahip olduğunu göstermiştir ” dedi.