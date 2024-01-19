Kamu işçileri ek zam istiyor

Ücret farkı açıldı

Atalay, “O dönem güzel bir kamu sözleşmesi imzaladık ama aradan geçen süredeki enflasyondan kaynaklı sıkıntının bedelini ödüyoruz. Geldiğimiz noktada ortada bir ücret dengesizliği var. Çeyrek asırdır görmediğimiz bir sıkıntı söz konusu. Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var” dedi. Kamudaki ücret dengesizliğinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini söyleyen Atalay, kamu işçisi için refah payı talep ettiklerini dile getirerek, “Sözleşme başlangıcını da ocak ayına çeksinler” diye konuştu.

Metal işçisi yüzde 157 zamda anlaştı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası, yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağladı. Türk Metal’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “31 Ağustos 2023’te saatlik ücreti 65 liranın altında olan saatlik ücretler 65 liraya çekildi. Çekme uygulandıktan sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine yüzde 32 zam yapıldı. Ardından tüm üyelerimizin saatlik ücretlere 30 lira seyyanen zam yapıldı. Ardından tüm üyelerimizin her kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere saatlik ücretlere 2 lira zam yapıldı. Bu madde EYT’den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibarıyla uygulanacak. Kümülatifte ise birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105.1, yıllıkta ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157.40 artış sağladık.”