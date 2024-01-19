Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni bir personel alımı duyurusu paylaştı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek amaçlı yeni bir personel alımı gerçekleştirecek. Yayınlanan ilanda 1629 kişilik kadroyla personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Bakanlık personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak yeni bir personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru tarihleri ve detaylar tek tek açıklandı. Detaylar bakanlığın resmi web sitesinden paylaşıldı. Konuyla ilgili ilana başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar e-Devletten bakanlığın kariyer işe alım işlemlerinin yapılması ya da kariyer kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Başvuru için bazı şartların belirlenmesi ile birlikte bu şartlara uymayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Bakanlık toplamda 1629 kişilik kadro ile birlikte personel alımlarını gerçekleştireceğini paylaştı.

1629 personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl yeni alımlar gerçekleştiriyor. Bakanlık bu yılda 1629 kişilik bir alım gerçekleştireceğini paylaştı. Alımla ilgili merak edilen başlıkları paylaşan bakanlık başvuru tarihlerini de açıkladı. Başvurular elektronik ortamda yapılacak olan 25 Ocak-8 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuran adaylardan 18 yaşını doldurmuş olup 35 yaşlarına aşmamış olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmamaları, askerlik görevini tamamlamış olmaları, görevi yapmaya engel herhangi bir akıl sağlığının hastalığının bulunmamış olması, başvuru tarihleri içinde başvuruların gerçekleştirilmiş olması, özel yetenek gerektiren bölümler için istenen özel niteliklere sahip olması ve istenen diğer şartları taşımaları gerekecek.

Bakanlık açıkladı

Başvuracak adaylar ilgili pozisyonlar adına şartları sağlamaları halinde başvurular tamamlanabilecek. Eksik ya da yanlış belge ibraz eden vatandaşların başvuruları geçersiz sayılacak. Bakanlık yapmış olduğu personel alımı ile birlikte istihdam sağlamayı amaçlıyor.

Bakanlık bünyesinde bulunan eksikleri gidermek amaçlı gerçekleştireceği alımlarda kadroyu 1629 olarak belirledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvurularını gerçekleştirmek için heyecanla bekliyor. Konuyla ilgili detaylar ve yeni duyurular bakanlığın web sitesi üzerinden paylaşılıyor.