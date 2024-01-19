AKP ve MHP’li vekiller emeklileri neden sevmiyor?

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Emekliye yüzde 37.5 zam verildi, ama bir de bunun refah payı vardı…

Emekliler bu kez refah payının yüksek olacağını düşündü…

Ama bir kez daha dağ fare doğurdu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yüzde 5 zam verileceğini müjdeledi…

Bir de 2024’ün emekli yılı olacağını ilan etti…

Ne müjde ama…

Emekliler yüksek bir refah payı verilmesini beklerken, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri ters köşeye yatırdı…

Emekliler yüzde 5’lik ek zamla hüsrana uğrarken, AKP ve MHP’li milletvekilleri milyonların yaşadığı mağduriyeti bu kez de görmezden geldi.

SORU ÖNERGELERİ VERİLDİ

Emekliler için verilen önergeler AKP ve MHP’li milletvekillerince Meclis’te reddedildi. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberini birlikte okuyalım;

Yüzde 5’lik zamla milyonlarca emeklinin mağduriyetini görmezden gelen iktidar, emeklilerin maaşlarında yaşanan kaybın açıklanması için Meclis’e taşınan soru önergelerini de umursamadı.

AKP VE MHP OYLARI….

CHP’nin “emekli maaşlarındaki kayıp”’

Saadet Partisi’nin “yetersiz emekli maaşı”’ ve

İYİ Parti’nin “vatandaşın ekonomik sorunları” ile ilgili verdiği üç ayrı araştırma önergesi, AKP-MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 10 bin lira emekli taban ücretini ‘müjde’ diye sunan AKP’lilere seslenerek, “Gelin milletvekilleri olarak bu mutluluğa ortak olalım, müjdeyi biz de paylaşalım. 10 bin lira ile bir ay geçinelim” dedi.

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Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da “İktidar milletvekillerinin hiç emekli dayısı, halası, amcası yok mu? Hallerini hiç görmüyor musunuz? Emeklinin yüzü evladı harçlık isterken kızarıyor. Ev sahibinden köşe bucak kaçıyor’’ diye konuştu.

EK ZAM KABUL EDİLDİ

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ise 10 bin liralık emekli taban maaşının ‘Öl’ anlamına geldiğini söyleyerek, “Bir emeklimiz ‘Açım, gidip Meclis’te kendimi mi yakayım?’ diyor. ‘Kök maaşa zam’ diye bir alicengiz oyunu buldunuz. Cumhurbaşkanı milletimizden fedakarlık istiyor. 2024 emekliler yılı olacakmış. Ayıp, günah. Siz kendi lüks hayatınızdan fedakarlık edin” dedi.

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Öte yandan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.”

EMEKLİLER SES YÜKSELTEMEDİ…

Emeklilere toplam yüzde 42.5 zam verildi…

Yani yüzde 49’lük memur emekli maaşından düşük…

Aslında emeklilerden daha büyük tepkiler bekliyorduk…

Yüzde 37.5 ve sonrasında yüzde 5’lik zam karşısında derneklerin ve sendikaların seslerini yükseltmesini beklentisi hakim oldu, ama olmadı.

Sadece basın açıklaması yapmakla yetindiler…

Zor bir ihtimal ama belki de emekliler, sessiz kalarak 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde AKP ve MHP’ye bir ders vermeyi amaçlıyorlardır…