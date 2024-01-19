- Ekonomi

Emekli zammından sonra ölüm aylıkları da belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek yüzde 5 zam açıklamasının ardından ölüm aylıkları da belirlendi.

Emekli zammından sonra ölüm aylıkları da belli oldu mask

Son güncellemelere göre, en düşük ölüm aylığı 5 bin TL seviyesine çıktı. En düşük  emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldiği için, ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alan kişiye ödenecek miktar 5 bin TL olarak belirlendi.

Ölen kişinin çocuğu ise maaşın yüzde 25'ini alıyorsa, bu durumda alacağı en düşük ücret 2 bin 500 TL olacak. 

Kaynak: PARA DURUMU
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19 Oca 2024 - 20:53 - Ekonomi

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