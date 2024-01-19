Emekli zammından sonra ölüm aylıkları da belli oldu

Son güncellemelere göre, en düşük ölüm aylığı 5 bin TL seviyesine çıktı. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldiği için, ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alan kişiye ödenecek miktar 5 bin TL olarak belirlendi.

Ölen kişinin çocuğu ise maaşın yüzde 25'ini alıyorsa, bu durumda alacağı en düşük ücret 2 bin 500 TL olacak.

Kaynak: PARA DURUMU