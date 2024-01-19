Emekli zammından sonra ölüm aylıkları da belli oldu

Son güncellemelere göre, en düşük ölüm aylığı 5 bin TL seviyesine çıktı. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldiği için, ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alan kişiye ödenecek miktar 5 bin TL olarak belirlendi.
Ölen kişinin çocuğu ise maaşın yüzde 25'ini alıyorsa, bu durumda alacağı en düşük ücret 2 bin 500 TL olacak.
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.