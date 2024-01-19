- Asayiş

Çay ocağının çatısını onarırken 3 metreden düştü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tadilat için çay ocağının çatısına çıkan Erol B. (46), 3 metreden düşerek yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Çay ocağının çatısını onarırken 3 metreden düştü! mask

Burhaniye Mahallesi, Prof. Dr. Ahmet Necdet Sezer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesindeki çay ocağında çatıya çıkan işletme sahibi Erol B., onarım yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erol B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sevk edildi, sağlık, inceleme

19 Oca 2024 - 21:51 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.803.994 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL