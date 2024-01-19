Çay ocağının çatısını onarırken 3 metreden düştü!

Burhaniye Mahallesi, Prof. Dr. Ahmet Necdet Sezer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesindeki çay ocağında çatıya çıkan işletme sahibi Erol B., onarım yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erol B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.