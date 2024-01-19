- Sağlık

SMA'lı Yamaç Evran Artuç yardım bekliyor!

Henüz 5 buçuk yaşında olmasına rağmen, SMA hastalığının pençesinde hayat mücadelesi vermeye çalışan Yamaç Evran Artuç, hayırsever kişi ve kurumlardan gelecek destek ile hayata tutunacak.

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SMA'lı Yamaç Evran Artuç yardım bekliyor! mask
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Şu anda 5 buçuk yaşında olan minik beden; her geçen gün eriyor. SMA teşhisi konulan Yamaç Ervan Artuç, Van’da ikamet eden maddi geliri yerinde olmayan bir ailenin çocuğu. Yanlış teşhis nedeniyle SMA hastalığına iki buçuk yıl gecikmeli başlayan Yamaç Evran Artuç’un tedavi olması için maddi desteğe ihtiyacı var. Valilik onaylı yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen bu yardım kampanyasının süresi her geçen gün azalırken; minik bedenin yaşaması için gerekli sürede her geçen gün azalıyor. Minik çocuğun bu içinde bulunduğu durumu, ‘ BU ÇOCUK BENİM ÇOCUĞUM OLSAYDI NE YAPARDIM?’ diyerek hareket edildiği takdirde; sonuç elde edilebilir.
# var, çocuk, yardım

19 Oca 2024 - 22:24 - Sağlık

Muhabir  Haber Merkezi

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