Giresunspor: 0 - Çorum FK: 3

Maçtan Dakikalar:
17. dakikada ceza sahası içinde Geraldo'nun sağ kanata pasında topla buluşan Ahmet'in şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
55. dakikada Bartolomeu'nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın şutunda top direğin yanından dışarı gitti.
56. dakikada Mert Han ceza sahasına girerek sert vuruşunda top az farkla kalenin üzerinde dışarı gitti.
68. dakikada ceza sahasına sokulan Ferhat'ın Geraldo’ya paslaşıp yeniden buluştuğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
77. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan'ın ceza sahasına ortasında Bartolomeu kafayla topu filelere gönderdi. 0-2
90+1. dakikada Ahmet İlhan'ın ortasında Atakan kafayla topu ağlarla buluşturdu. 0-3
Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Samet Özkul
Giresunspor: Erkan, Mehmet (Furkan dk. 80), Kadir, Anıl, Şahin, Ertuğrul, Enishan, Kasım Alperen (Fatih dk. 90+2), Faruk Can, Mert Han (Emre dk. 86), Muhammed
Yedekler: Göktan, Alperen, Ali Emirhan, Hami, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Serhat Güller
Çorum FK: Hüseyin, Kerem (Suat dk. 90+2), Ologo, Adem, Süleyman, Ferhat, Bartolomeu (Eren dk. 90+2), Nalepa, Gökhan (Atakan dk. 73), Ozan (Ahmet İlhan dk. 73), Ahmet (Verheydt dk. 86)
Yedekler: Ali, Massis, Sadık, Mustafa
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Ahmet Sağat (dk. 17), Bartolomeu (dk. 77), Atakan Akkaynak (dk. 90+1) (Çorum FK)
Sarı kart: Enishan Ceylan (Giresunspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.