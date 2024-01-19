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Giresunspor: 0 - Çorum FK: 3

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Giresunspor: 0 - Çorum FK: 3 mask

Maçtan Dakikalar:

17. dakikada ceza sahası içinde Geraldo'nun sağ kanata pasında topla buluşan Ahmet'in şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
55. dakikada Bartolomeu'nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın şutunda top direğin yanından dışarı gitti.
56. dakikada Mert Han ceza sahasına girerek sert vuruşunda top az farkla kalenin üzerinde dışarı gitti.
68. dakikada ceza sahasına sokulan Ferhat'ın Geraldo’ya paslaşıp yeniden buluştuğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
77. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan'ın ceza sahasına ortasında Bartolomeu kafayla topu filelere gönderdi. 0-2
90+1. dakikada Ahmet İlhan'ın ortasında Atakan kafayla topu ağlarla buluşturdu. 0-3

Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Samet Özkul

Giresunspor: Erkan, Mehmet (Furkan dk. 80), Kadir, Anıl, Şahin, Ertuğrul, Enishan, Kasım Alperen (Fatih dk. 90+2), Faruk Can, Mert Han (Emre dk. 86), Muhammed
Yedekler: Göktan, Alperen, Ali Emirhan, Hami, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Serhat Güller

Çorum FK: Hüseyin, Kerem (Suat dk. 90+2), Ologo, Adem, Süleyman, Ferhat, Bartolomeu (Eren dk. 90+2), Nalepa, Gökhan (Atakan dk. 73), Ozan (Ahmet İlhan dk. 73), Ahmet (Verheydt dk. 86)
Yedekler: Ali, Massis, Sadık, Mustafa
Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Ahmet Sağat (dk. 17), Bartolomeu (dk. 77), Atakan Akkaynak (dk. 90+1) (Çorum FK)
Sarı kart: Enishan Ceylan (Giresunspor)

# ceza

19 Oca 2024 - 22:34 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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