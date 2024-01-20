KÖRFEZ BİR ÇIKIŞ PEŞİNDE!

MAÇA DOĞRU
19. HAFTA: KOCAELİSPOR- EYÜPSPOR
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu-Kocaeli
TARİH-SAAT: 20.01. 2024 - 19.00
YAYIN: beIN Sports MAX 1 / TRT Spor
HAKEMLER: ALİ YILMAZ(Hakem), OĞUZ TERZİ(1. Yardımcı Hakem), HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(2. Yardımcı Hakem), HAKAN ÜLKER(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.