20 Oca 2024 - 00:00- Spor G:

KÖRFEZ BİR ÇIKIŞ PEŞİNDE!

Trendyol 1.Lig'in 19.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, lider Eyüpspor'u ağırlayacak. Maç saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve maçı hakemi Ali Yılmaz yönetecek.

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MAÇA DOĞRU

19. HAFTA:  KOCAELİSPOR- EYÜPSPOR

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu-Kocaeli

TARİH-SAAT: 20.01. 2024 - 19.00

YAYIN: beIN Sports MAX 1 / TRT Spor

HAKEMLER:   ALİ YILMAZ(Hakem), OĞUZ TERZİ(1. Yardımcı Hakem), HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(2. Yardımcı Hakem), HAKAN ÜLKER(Dördüncü Hakem)
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20 Oca 2024 - 00:00 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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