5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

SEDAŞ'ın gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'de birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|55849
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ÇİFTLİK
|ALİ UÇAR CD., FİDANLIK CD., GÜN SAZAK CD.
|20.01. 2024
|01:00
|03:00
|55870
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, DERBENT, MAŞUKİYE
|AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ALKAN SK., ÇEVRİM SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., ERTÜRK SK., GEÇİT SK., GÖL, GÖL SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., KAHVE, KAHVE SK., KEKİK SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCIK SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., YALDIZ SK.
|20.01.2024
|09:00
|17:00
|55871
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|OVACIK
|FABRIKA
|20.01.2024
|06:00
|09:00
|55882
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ULASLI, ULAŞLI
|1034. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1105., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., TOPÇULAR CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., YILDIRIM CD.
|20.01.2024
|09:00
|17:00
|55883
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1061. SK., 1104., 1104. SK., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., CIHAN, CİHAN CD., EĞLENCEDERE CD., TOPÇULAR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR
|20.01.2024
|09:00
|17:00
|55888
|KOCAELİ
|İZMİT
|28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN, BEKİRDERE, ERENLER, HACIHIZIR
|ADALETLI, ADALETLİ SK., AKIM SK., ALEMDAR CD., ALTIN SK., AŞKIN SK., ATALAY SK., AYŞEGÜL SK., AYVAZ SK., BADEM, BAĞLAR YOKUŞU SK., BAHRİYE SK., BAŞARAN CD., BENGÜ, BENGÜ SK., BİLGİ SK., BİRTEN SK., ÇAĞLA SK., DERVİŞ SK., DEVEBAGIRTAN, DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., DORUKLAR SK., DUMANLIK SK., ERAY, ERAY SK., ERCAN, ERCAN SK., ERENLER SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD., FEZA SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., GÜNEŞ SK., GÜREL, GÜREL SK., HATİP SK., İMALAT SK., İRFAN SK., İSEN SK., KADIRGA SK., KANLIBAĞ SK., KUŞAK SK., KUZGUN SK., MERVE SK., MERYEM SK., MEVLEVİ SK., MÜCAHİT SK., NIHAN, NILÜFER, NİGAR SK., NİHAN SK., NİLÜFER SK., ORBAY SK., ÖZBAY SK., REŞADİYE SK., SARAÇOĞLU SK., SIRINLER, SİNAN YOKUŞU SK., SULTAN SK., ŞEFKAT SK., ŞİRİNLER SK., ŞİRİNLİK SK., TAŞOCAĞI SK., TEPEÜSTÜ SK., TURAN GÜNEŞ CD., TÜRBE BAYIRI, TÜRBE BAYIRI SK., YANKILI SK., YASAM, YAŞAM SK.
|20.01.2024
|09:30
|15:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.