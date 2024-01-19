Pakistan’dan “İran ile iş birliğine hazırız” açıklaması

Pakistan ve İran arasında gerçekleşen karşılıklı saldırılardan sonra ilişkiler açısından pozitif bir açıklama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani’nin İranlı mevkidaşıyla görüştüğü belirtilirken, “Jilani, Pakistan’ın İran ile karşılıklı güven ve iş birliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğunu aktardı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Jilani ve İranlı mevkidaşının durumun gerginliğinin azaltılması konusunda da mutabık kıldıkları belirtilerek, “İki ülkenin büyükelçilerinin kendi başkentlerine dönmeleri de görüşüldü” denildi.
Görüşmeler hakkında İran’dan henüz bir açıklama gelmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.