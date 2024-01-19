Oğlunun lokması dağıtılırken kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Körfez Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta ikamet eden Ayten Ayyıldız(70) 3 Ocak'ta kalp krizinden vefat eden 42 yaşındaki oğlu Ömer Ayyıldız 3 gün hayır lokması verilirken kalp krizi geçiren Anne Ayten Ayyıldız tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 gün sonra vefat etti.
OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ
Yaşar Ayyıldız eşi ve 3 çocuk annesi Ayten Ayyıldız'ın cenazesi Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camisinde kılınan cenaze namazı ardından 15 gün önce vefat eden oğlu Ömer Ayyıldız’ın yanına defnedildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.