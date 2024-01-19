Oğlunun lokması dağıtılırken kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Körfez Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta ikamet eden Ayten Ayyıldız(70) 3 Ocak'ta kalp krizinden vefat eden 42 yaşındaki oğlu Ömer Ayyıldız 3 gün hayır lokması verilirken kalp krizi geçiren Anne Ayten Ayyıldız tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 gün sonra vefat etti.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Yaşar Ayyıldız eşi ve 3 çocuk annesi Ayten Ayyıldız'ın cenazesi Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camisinde kılınan cenaze namazı ardından 15 gün önce vefat eden oğlu Ömer Ayyıldız’ın yanına defnedildi