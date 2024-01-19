- Asayiş

Oğlunun lokması dağıtılırken kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Körfez'de oğlunun ölümü sebebiyle dağıtılan lokmada kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Oğlunun lokması dağıtılırken kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta ikamet eden Ayten Ayyıldız(70) 3 Ocak'ta kalp krizinden vefat eden 42 yaşındaki oğlu Ömer Ayyıldız 3 gün hayır lokması verilirken kalp krizi geçiren Anne Ayten Ayyıldız tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 gün sonra vefat etti.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Yaşar Ayyıldız eşi ve 3 çocuk annesi Ayten Ayyıldız'ın cenazesi Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camisinde kılınan cenaze namazı ardından 15 gün önce vefat eden oğlu Ömer Ayyıldız’ın yanına defnedildi
# çocuk, vefat

19 Oca 2024 - 23:10 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.803.994 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL