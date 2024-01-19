Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da üniversite öğrencisi 18 yaşındaki E.G., Kandıra'da ormanlık alanda kayboldu. Uzun süre yürüyen ancak çıkış yolu bulamayan E.G., bağırarak köylülerden yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, botla barajın karşı şeride giderek E.G.'yi kurtardı. Genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
19 Oca 2024 - 23:12- Asayiş Güncelleme:
Ormanda kaybolan üniversite öğrencisi için ekipler seferber oldu
Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, havanın kararmasıyla çıkış yolunu bulamayınca bağırarak köylülerden yardım istedi. Ekiplerin barajın karşı kıyısına botla ulaşmasıyla genç, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.