19 Oca 2024 - 23:12- Asayiş G:

Ormanda kaybolan üniversite öğrencisi için ekipler seferber oldu

Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, havanın kararmasıyla çıkış yolunu bulamayınca bağırarak köylülerden yardım istedi. Ekiplerin barajın karşı kıyısına botla ulaşmasıyla genç, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da üniversite öğrencisi 18 yaşındaki E.G., Kandıra'da ormanlık alanda kayboldu. Uzun süre yürüyen ancak çıkış yolu bulamayan E.G., bağırarak köylülerden yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, botla barajın karşı şeride giderek E.G.'yi kurtardı. Genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# Kandıra, Kayıp, seferber, Orman, üniversite öğrencisi, oldu, yardım, sağlık, sevk edildi, çağrı, Sakarya

19 Oca 2024 - 23:12 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.803.994 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL