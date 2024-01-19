Sağlığınız için ekmeği bilinçli tüketin

Ekmek günlük beslenmemizde sıklıkla yer verdiğimiz bir besindir. Bu sebeple tercih ettiğimiz ekmek türü ve ne sıklıkla tüketildiği oldukça önem taşır. Ekmek tüketiminin sıklığı ise kişinin yaşına, kilosuna, günlük hareket durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Diyetisyen Ceren Karahan ekmek tüketimi hakkında önemli bilgileri Posta.com.tr okurları için paylaştı.

Tam buğday unlu ekmek, çavdar ekmeği gibi tahıllı ekmekler demir, magnezyum ve B vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda yüksek diyet lifi içeriği sayesinde kan şekerinin dengede kalmasını sağlayarak daha uzun süreli tokluk sağlamaktadır. Zengin lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini de düzenleyerek kan parametrelerinin iyileşmesini de destekler.

Beyaz ekmek ise tahıllı ekmeklere kıyasla kan şekerinin daha hızlı yükselmesini sağladığından tokluk süresini kısaltır ve daha çabuk acıkmaya yol açabilir. Aynı zamanda öğütme işlemleri sırasında lif içeriği, demir ve B vitaminleri de azaltır.

Tam buğday ekmeği satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Tam buğday olarak etiketlenen ekmeklerde rafine un eklenmiş olabilir. Tam buğday unlu ekmek satın alırken %100 tam buğday unundan yapılmış olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Ekşi mayalı tam buğday unlu ekmekler ise, fermentasyon sırasında oluşan probiyotikler ve prebiyotikler bakımdan zengindir. Aynı zamanda bu yararlı bakteriler sayesinde nişastanın sindirilme oranı azaldığından düşük glisemik indekse sahiptir. Tam buğday unundan yapılan ekşi mayalı ekmekleri tercih etmek sağlıklı bir tercih olacaktır.