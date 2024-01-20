Almanya'da tarihi karar: Türklere çifte vatandaşlık!

Ali Gülen'in haberine göre, dünyada çifte vatandaşlığı engelleyen ender ülkelerden biri olan Almanya, tarihi bir karar vererek çifte vatandaşlığın yolunu açtı. Aynı zamanda vatandaşlığa geçiş için bekleme süreleri kısaldı. Daha önce Almanya’dan izin almadan yeniden Türk vatandaşlığını alanların Alman vatandaşlığını iptal eden Berlin, artık bunu da yapmayacak.

MUHALEFET: OY İÇİN YAPIYORSUNUZ

Federal Meclis’te büyük tartışmalar yaşanırken, muhalefetteki CDU/CSU ile FdP, hükümeti eleştirdi ve iktidarı “kendilerine yeni seçmen kazanmak için hızlı vatandaşlığı getirdiklerini” savundu. Oylamada, 639 milletvekilinden 382’si evet, 234’ü hayır oyu kullandı. 23 kişi de çekimser kaldı. Sosyal Demokrat Parti adına tasarıyı Türk kökenli milletvekili Gülistan Yüksel savundu.

TÜRK MİLLETVEKİLİ: ONLAR BİZDEN

Yüksel, “Artık demokrasimizi güçlendiriyoruz. Ülkemizde 10 milyon Alman vatandaşı olamayan göçmen var. Onlar bizim arkadaşlarımız ve komşularımız. Bunların ülkemizin bir parçası olmasından mutluluk duyuyoruz. Kim Alman vatandaşlığını almak istiyorsa, tabii ki şartları da doldurmalı” dedi.

Ülke dışında yaşayan Almanlar da yasadan yararlanacak ve Alman vatandaşlığını kaybetmeyecek.

HERKESE ÇİFTE VATANDAŞLIK

Yeni yasa şunları getiriyor:

Artık Alman vatandaşlığına geçerken, köken vatandaşlığının terk edilmesi istenmeyecek. Böylece, herkes çifte vatandaş olabilecek. İsteyen kişi, köken ülke vatandaşlığından gönüllü çıkabilecek. Buna bir engel bulunmuyor. Türkleri en çok zorlayan bu konu, göçün ardından 60 yıl geçtikten sonra çözülmüş oldu. Böylece vatandaşlığa başvurudan sonra alım süreleri de kısalacak.

HIZLI VE KOLAY PASAPORT

Alman vatandaşlığı için bekleme süresi 8 yıldı. 8 yıl boyunca ülkede yaşayanlar, Alman vatandaşlığına başvurabiliyordu. Tabii dil bildiğini göstermesi koşuluyla. Şimdi süre 5 yıla indi. Özel durumlarda, uyum sağlamış ülkeye faydalı kişilerde bu süre 3 yıl olacak. Dil şartı yine var. Ayrıca geçimini sağlama şartı da bulunuyor.

VATANDAŞLIK KAYBI BİTTİ

Yeni yasa ile, "izinsiz başka ülke vatandaşlığını aldığı için" Alman vatandaşlığını kaybetme durumu ortadan kalktı. Böylece, eskiden Alman vatandaşı olup da Türk vatandaşlığını yeniden alamayanlara da bu yol açıldı. Eğer isterse bu kişiler yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek ve Alman vatandaşlığını kaybetmeyecek.

SEÇME ŞARTI KALDIRILDI

Yeni yasa ile ülkede doğan yabancıların çocuklarının Alman vatandaşı yapılması ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan model tamamen kaldırılmış oldu. Doğumla Alman vatandaşı olan çocuklar, artık hep Alman kalacak. Çocuklar, ömür boyu ebeveynlerinin vatandaşlığını da taşıyabilecek.

DEMOKRATİK DÜZENE UYMA

Ülkenin demokratik düzenine, yasalarına uyma, Yahudi düşmanlığı yapmama ya da karşıtlığı yapmama, İsrail devletini tanıma, kadın-erkek eşitliğine inanma şartları getirdi. Yaşam tarzı itibarıyla bunlara uymayanlar vatandaş yapılmayacak. Bu şartları kabul etmeyenler de Alman olamayacak.

SAVCILAR ARAŞTIRACAK

Vatandaşlığa geçişten önce dil, gelir, suç kaydı olmaması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılacak. Ardından savcılık kişi hakkında soruşturma yapacak. Şartlar tamamsa, kişi Alman vatandaşlığını alabilecek.

BİRİNCİ KUŞAĞA KOLAYLIK

Yaşlı kuşak ya da birinci-ikinci kuşak Türkler, istisnadan faydalanacak. Misafir işçi istisnası olarak, bunlar Almanca sınavına girmeyecek. Böylece Almanya’ya ömürlerini vermiş olan bu kuşak bu şekilde ödüllendirilmiş olacak.

VATANDAŞLIĞIN İPTALİ

Yanlış bilgi veya sahte belgelerle vatandaşlık alanların vatandaşlıkları 10 yıl içinde iptal edilebilecek. Özgür demokratik düzene uyum sözü verip de, yalan beyanda bulundukları belirlenenlerin vatandaşlıkları da iptal edilecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni yasa, Nisan 2024’te yürürlüğe girecek. Resmi rakamlara göre şu anda Almanya’da yaklaşık 12 milyon yabancı kökenli yaşıyor. Bunların yaklaşık 5.3 milyonu en az 10 yıldır Almanya’da bulunuyor. Hemen vatandaşlık alabilecek durumda olanların sayısı ise yaklaşık 7 milyon.

Kaynak: SÖZCÜ