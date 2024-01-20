Önce eski sevgilisini ardından kendini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi’nde Melike Akpınar (24) adlı kadın, ilçe adliyesinde görevli olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Yıldız (28) ile konuşmak için buluştu. Genç kadın, Zübeyir Yıldız tarafından tabancayla başından vuruldu. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Melike Akpınar, kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aracında kendini vurdu
Emniyet güçleri olaydan yarım saat sonra Zübeyir Yıldız’ın aracını Saruhanlı Yılmaz Mahallesi çöplük mevkiinde boş bir arazide park halinde buldu. Aracı kontrol eden ekipler Zübeyir Yıldız’ın aynı silahla kalbinden kendini vurarak hayatına son verdiğini tespit etti. Melike Akpınar’ın Saruhanlı Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalıştığı ve annesinin de babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Babası 3 eşini de öldürmüş
Öte yandan Melike Akpınar’ın babasının, ikisi resmi nikahlı olmak üzere 3 eşini de öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.