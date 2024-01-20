2 günden fazla yerseniz zehirliyor!

Pek çok kişi yemeğin küflenmeye başladıktan sonra tüketime uygun olmadığını düşünüyor olsa da yapılan araştırmalar gösteriyor ki o besini küflenmese de 2 günden fazla bekletip tüketmek hastanelik edebiliyor. İşte 2 günden fazla tüketilmemesi gereken o besin ve nedenleri...

Uzmanlar, dolapta 2 günden fazla bekletilen makarnaların gıda zehirlenmesi gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyleyerek uyarıda bulunuyor. Bir besinin küflenmemiş olması, onun vücuda zarar vermediği anlamına gelmiyor, şeklinde açıklamalarda bulunan uzmanlar, makarnayı taze yapılıp tüketilmesi gereken bir besin olarak değerlendiriyor.

BAKTERİLER VE GÖZLE GÖRÜLMEYEN MİKROORGANİZMALAR YETİŞTİRİYOR

Makarna, midemize bayram ettiren ve hemen her evde sık sık pişen bir besin olmasın rağmen bakteriler için yaşaması ve üremesi kolay bir alan oluşturuyor.

Buzdolabında bekletilen makarna içerisinde kendiliğinden üreyen bu bakteriler, insan vücuduna girerek yararlı mikroorganizmaların ölmesine neden olabiliyor. Mide ve bağırsak florasını ciddi zarar verebilen makarna içerisindeki bakteriler gıda zehirlenmesine kadar varan sonuçlara neden olabiliyor.

DAHA GEÇEN SENE 1 KİŞİNİN CANINI ALDI

Belirli aralıklarla gündeme gelen "kızarmış pirinç sendromu" geçen yıl Belçikalı bir öğrencinin de canını aldı. Spagetti bolonez makarnasını mikrodalgada ısıtıp yedikten sonra evinde ölü bulunan öğrenci uzmanların yeniden makarna, pirinç gibi gıdalardaki gizli tehlikeye işaret etmesine vesile oldu.

Birkaç gün öncesinden hazırladığı kıyma soslu makarnayı oda sıcaklığında bırakan ve spora gitmeden önce ısıtıp tüketen öğrenci, baş ağrısı, kusma, ishal gibi belirtilere aldırış etmeyip evine dönerek derin bir uykuya daldı. Genç öğrenci bir daha asla uyanamadı.

Gencin ölüm nedenleri araştırıldığında kanında Bacillus cereus bakterisi tespit edildi. Bu bakteri, gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler arasında yer alıyordu. Kızarmış pirinç sendromu olarak da bilinen Bacillus cereus, pişen yemeklerin oda sıcaklığında bırakılıp birkaç gün tüketilmesi ile ortaya çıkan bir bakteri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: POSTA