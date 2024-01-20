20 Oca 2024 - 08:01- Spor G:

Hull City, Sunderland'i yeni transferiyle devirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Championship'in 28. haftasında konuk olduğu Sunderland'i yeni transferi Fabio Carvalho'nun 1-0 mağlup etti.

Hull City, Sunderland'i yeni transferiyle devirdi mask

İngiltere Championship'in 28. haftasında Sunderland, Hull City'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 71. dakikada yeni transfer Fabio Carvalho kaydetti.

Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı

Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 42'ye yükselten Hull City ligdeki bir sonraki maçında Millwall'u ağırlayacak.

40 puanda kalan Sunderland ise Stoke City'yi konuk edecek.

Kaynak: ensonhaber
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20 Oca 2024 - 08:01 - Spor

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