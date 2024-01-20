20 Oca 2024 - 08:01- Spor

Hull City, Sunderland'i yeni transferiyle devirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Championship'in 28. haftasında konuk olduğu Sunderland'i yeni transferi Fabio Carvalho'nun 1-0 mağlup etti.