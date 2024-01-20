Hull City, Sunderland'i yeni transferiyle devirdi

İngiltere Championship'in 28. haftasında Sunderland, Hull City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golü 71. dakikada yeni transfer Fabio Carvalho kaydetti.
Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı
Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 66 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 42'ye yükselten Hull City ligdeki bir sonraki maçında Millwall'u ağırlayacak.
40 puanda kalan Sunderland ise Stoke City'yi konuk edecek.
Kaynak: ensonhaber
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.