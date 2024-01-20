Korkunç kazada iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

M.K. yönetimindeki 41 ASD 790 plakalı motosiklet, Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi'nde M.İ.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüleri M.K. ile M.İ.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# motosiklet, kaza, sağlık, sevk edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.