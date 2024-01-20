20 Oca 2024 - 08:30- Gündem G:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? 20 Ocak Cumartesi günü Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı? mask
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Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de yağmur olacak mı? Hava sıcaklığı ne kadar düşecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 11 en yüksek 14 derece olacak. Kuvvetli sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:
# Kocaeli hava durumu, güncel

20 Oca 2024 - 08:30 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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