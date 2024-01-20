Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de yağmur olacak mı? Hava sıcaklığı ne kadar düşecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 11 en yüksek 14 derece olacak. Kuvvetli sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: