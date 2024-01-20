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Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Sivas Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD) merkez üssünü Gürün ilçesine bağlı Külahlı köyü olarak açıkladığı 4.4 büyüklüğünde deprem, saat 01.27'de meydana geldi. Depremin yerin 5,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

VALİLİK: OLUMSUZLUK YOK

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 01.27'de yerin 5.33 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası valilik tarafından açıklama yapıldı. Deprem ile ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
# afad, Deprem

20 Oca 2024 - 08:43 - Asayiş

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