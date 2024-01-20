Interpol tarafından aranıyordu... Türkiye'de yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Interpol Daire Başkanlığı'nca, 'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun İzmir'de olduğu tespit edildi.
Kazakistan'da uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilen şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen 2 ayrı adrese eş zamanlı dün operasyon düzenlendi.
O.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; sınır dışı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.