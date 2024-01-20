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Interpol tarafından aranıyordu... Türkiye'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun, İzmir'de yakalandığı açıklandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Interpol tarafından aranıyordu... Türkiye'de yakalandı! mask

İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Interpol Daire Başkanlığı'nca, 'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun İzmir'de olduğu tespit edildi.

Kazakistan'da uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilen şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen 2 ayrı adrese eş zamanlı dün  operasyon düzenlendi.

O.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; sınır dışı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.
# tespit, operasyon, cumhuriyet

20 Oca 2024 - 08:53 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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