Hindistan Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! 15 ülkede 37 merkezi bulunuyor

Hindistan’ın önde gelen vize şirketi BLS International Services, Türkiye’den iData Danışmanlık ve Hizmet Dış Ticaret A.Ş.'nin tamamını 50 milyon Euro karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, Türkiye’nin vize sektörü için büyük bir adım olarak görülüyor.

iData, Türkiye’de 15’ten fazla ülke için 37 Vize Başvuru Merkezi (VAC) yönetiyor ve Almanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’ne vize ve konsolosluk hizmetleri sunuyor. Şirket, 2006’dan beri İtalya’ya ve 2012’den beri de Almanya’ya belirli bölgelerde vize ve konsolosluk hizmetlerinin tek kaynağı olarak hizmet veriyor.

SON SÖZ REKABET KURULU'NDA

BLS, bu satın alma ile Türkiye’nin vize pazarında büyük bir rol oynayacak. Şirket, iData’nın tecrübe ve uzmanlığı ile Türkiye’de daha da büyümeyi planlıyor.

BLS International Services CEO’su Vivek Kohli, “Türkiye, vize hizmetleri açısından stratejik bir pazar. iData, bu pazarda öncü bir konumda. Bu satın alma ile Türkiye’deki mevcudiyetimizi ve büyüme potansiyelimizi artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

iData Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sezer de, “BLS, dünyanın en büyük vize şirketlerinden biri. Bu satın alma ile iData, uluslararası bir oyuncu oluyor. Bu gelişme, iData’nın müşterilerine daha kaliteli hizmet vermeyi sağlayacak” dedi. Satın alma, Rekabet Kurulu’nun onayının ardından sonuçlandırılacak.

Kaynak: yeniçağ