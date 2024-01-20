Büyükakın: Ekonomimiz ne kadar büyürse esnafımız da o kadar güçlenir  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Esnaf ve Sanatkâr Buluşmaları”nın 9’uncusu Gölcük ilçesinde gerçekleşti. Değirmendere Antikköfte’de gerçekleşen buluşmaya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odalar Birlik Başkanı Kadir Durmuş, Gölcük Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Gölcük Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Şahin Temel, Gölcük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nizamettin Meter, Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mevlüt Gül, Gölcük Bakkallar ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Faruk Hikmet Keskin, Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Ali Abbas Törün, Kocaeli Bakkallar ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Eken, Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı İrfan Calap, Kocaeli Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Onur Okyay, Kocaeli Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, Kocaeli Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı adına yönetim kurulu üyesi Mevlüt Yıldız ve Gölcük esnafı katıldı.

“İNSAN KAYNAĞIMIZI GELİŞTİRECEĞİZ”

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, ilçelerdeki meselelerle ilgili esnafın gözlemlerini dinleyebilmek adına bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Belediye başkanları aynı zamanda ülkenin gittiği yönle ilgili şehre düşen kısımlarda ilgili değerlendirmeyi yapar. Aslında yeni yüzyılda Türkiye’nin gittiği yerle ilgili hepimizin bir kanaatinin olması gerekiyor. Yani bu bütün gündelik siyasi tartışmaların ötesinde bir mesele. İnsan kaynağımızı geliştireceğiz. Daha iyi yazılımcılar, daha iyi doktorlar yetiştirecek bu memleketi. Başta savunma sanayi olmak üzere diğer sanayi alanlarına yayılan bir ekonomi oluşturacağız. O da aşağıya doğru yayılacak. Ekonomimiz ne kadar büyürse esnafımızda o kadar güçlenmiş olacak” diye konuştu

“ EĞİTİM SİSTEMİNİ DESTEKLEMEMİZ LAZIM”

Türkiye yüzyılında şehirlere karşılık gelen roller olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın şunları söyledi; “Yeni yüzyılın şehirlerinin de bu ideale uygun şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Bu şehirde artık geçmiş döneme dönük üretimler yapmak yerine yüksek teknoloji üreten, katma değeri yüksek ürünler üreten fabrikaların ortaya çıkması gerekiyor. Dolasıyla yöneticilerin yüksek teknolojik üretim yapan fabrikaların bu şehre gelmesini teşvik etmesi gerekiyor. Oradan katma değer yükselsin ki bu ülke büyümeye devam etsin. Aynı zamanda bizim onların alt yapılarını sağlamamız, hazır etmemiz gerekiyor. İnsan kaynağı yetişmesi lazım. Yeni nesillerin o şartlara uygun yetişebilmesi için eğitim sistemini desteklememiz, onların hayatını kolaylaştırmamız lazım.”

YEDİ AYRI NOKTADA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Başkan Büyükakın, Gölcük 1999 depremini hatırlatarak, “Önümüzdeki dönem bizim birinci önceliğimiz bu şehri depreme hazırlamak olması lazım. Çünkü deprem yıkım getirdiğinde ortaya çıkan hasar, o hasarı telafi etmek istediğimiz bedelle kıyaslanamıyor. Bizim bu yıkımdan önce tedbir almalıyız. Şu an şehrin biri Gölcük olmak üzere 7 ayrı noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden akademik hocalarla birlikte çalışma grupları oluşturduk. Bu şehirdeki taramaları yaptık. Bütün taramayı bitirdik. Boş durmadık. Bu şehir için çalışma sözünü verdik, emaneti üstlendik. Çalışmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“ESERLERİN TAMAMI İNSANI YAŞATMAK İÇİN”

Gölcük Belediye Başkanı Sezer de ilçede yapılan yatırımları aktararak, “İlçemizde yaptığı yatırımlardan dolayı Başkanımız Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Bir pandemi süreci yaşadık. Pandemi süreci esnasında Başkanımız, ‘Gerekirse bütün yatırımları durdururum. Vatandaşımın ve esnafımın yanında olurum’ dedi ve bunu da gerçekleştirdi. Bu yapılan eserlerin tamamı insanı yaşatmak için. Ben böyle bir anlayışla hareket ettiği için kıymetli Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ile Gölcük Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Necmi Kocaman da yaptıkları konuşmada, çalışmalarından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Başkan Büyükakın, konuşmaların ardından esnafın sorularına cevap vererek, fikir alışverişinde bulundu.