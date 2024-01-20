Bilim insanları uyardı: Eşinizle birlikte spor yapmayın

Yeni bir araştırma çift olarak spor yapmanın, yalnız spor yapmaktan daha az etkili olduğunu buldu. İlginç araştırma, insanların sevdikleriyle birlikte egzersiz yapmalarının, kendi başlarına egzersiz yapmaya kıyasla daha düşük fiziksel aktivite seviyelerine neden olduğunu öne sürüyor.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, yaşları 54 ile 72 arasında değişen 240 katılımcıyı inceledi. Araştırmacılar, katılımcılara atılan adım sayısı, kalp atış hızı, katedilen mesafe, yakılan kalori, aktivite dakikası ve uyku verileri gibi bilgileri kaydeden fitness takip cihazları taktılar.

Çalışmaya alınan katılımcıların tamamı evli ve eşleriyle birlikte yaşıyordu; ancak çift olarak egzersiz yapanlar ve kendi başlarına egzersiz yapanlar olarak ikiye ayrıldılar.

DAHA AZ ADIM ATTILAR

Analiz, 12 hafta boyunca çift olarak egzersiz yapanların ortalama adım sayısının, bireysel olarak egzersiz yapanlara göre daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Ortalama olarak, partnerleriyle birlikte egzersiz yapan katılımcılar günde 10.441 adım atarken, bireysel olarak egzersiz yapan kişiler günde 11.372 adım attı.

Araştırmacılar, daha yüksek düzeydeki fiziksel aktivitenin çiftlerin yaşam tarzlarında daha büyük bir değişiklik gerektirdiğini ancak çift olarak bunu başarmanın daha zor olduğunu belirtiyor.

MOTİVASYON KIRICI

Araştırmayı yürüten Dr Sapphire Lin şunları söyledi: "Araştırmamıza katılan katılımcılar ortalama 60 yaşında ve 30 yıldır aynı eşle evli. Bu çiftler için günlük alışkanlıkları değiştirmek, yıllar süren evlilikten sonra aile hayatlarında kökleşmiş olan yerleşik alışkanlıkların ve rutinlerin büyük ölçüde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. Bu da egzersizi hayatlarına almayı zorlaştırır ve motivasyon kırıcı bir etkiye neden olabilir.

Araştırmamız, egzersizi yaşam tarzlarına dahil etmek isteyen yaşlı yetişkinlerin, bir çift olarak egzersiz yapmaya çalışmaktan ve partnerlerine değişiklik empoze etmeye çalışmaktan ziyade, kendi rutinlerini değiştirmeye odaklanmanın daha etkili olacağını gösteriyor."

Bulgular ayrıca, birlikte egzersiz yapan çiftlerin, bireysel olarak egzersiz yapanlara göre günde daha fazla hareketsiz zaman geçirdiklerini ve günlük 7.500, 10 bin ve 15 bin adım sayısına daha az rastladıklarını ortaya çıkardı.

Kaynak: SÖZCÜ