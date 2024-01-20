Hasan Doğan Gençlik Merkezinde ilerleme % 50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan tesisleri daha modern hale getirerek gençliğin hizmetine sunuyor. İzmit Yeşilova’da bulunan ve TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasının ilerleme durumu yüzde 50 seviyesine ulaştı.

ÇATI İMALATI YAPILIYOR

İzmit Yeşilolva’da inşasına devam edilen Hasan Doğan Gençlik Merkezi projesinde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yoğun bir mesai harcıyor. İş kapsamında binanın kaba inşaatı tamamlanırken çatı yapım çalışmaları devam ediyor. Proje çalışmaları dahilinde elektrik ve mekanik tesisat ve bodrum kat zemin kaplama işleri yapılıyor. Tuğla duvar imalatında ise çalışmalar yakın zamanda tamamlanacak.

OFİSLER, KULÜP VE SOYUNMA ODALARI

Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilmiş olacak. 946 metrekareden oluşan yapının zemin katında idari ofis, 8 adet kulüp odası, 4 adet soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası ve yıkama-kurutma odası yer alıyor.

GENÇLERE HİZMET VERECEK

Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkânı sunan Büyükşehir, Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek. 977 metrekare olarak planlanan yapının birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş+tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.