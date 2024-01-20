Karate il seçmelerinde Körfezli sporcular başarı elde etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Kocaeli Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Okul Sporları Karate İl Birinciliği Seçmeleri Derince Yenikent Spor Salonu’nda yapıldı. Yapılan MEB Okullarsporları Küçükler Yıldızlar İl Seçmelerine 70 okuldan 162 sporcu katılırken, seçmelerde 195 müsabaka gerçekleştirildi. Seçmelerde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları da yer alarak başarılı sonuçlar elde etti. Yıldız Kızlarda; 32 kiloda Leylanur Yıldırım birinci, Kübra Kılınç ikinci, 40 kiloda Hatice Alara Yıldırım ikinci, Ecrin Yıldız üçüncü, 44 kiloda Esmanur Hümeyra Eraslan ikinci ve 52 kiloda Rümeysa Süren üçüncü oldu. Erkeklerde ise 34 kiloda Kağan Berk Bektaş ve İbrahim Halil Tüken, 50 kiloda Abdülkadir Şeker ile 54 kiloda Muhammed Emin Güven üçüncü oldu. Leylanur Yıldırım, Kübra Kılınç, Hatice Alara Yıldırım, Ecrin Yıldız, Esmanur Hümeyra Eraslan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.