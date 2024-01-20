Yarıyıl tatilinde ‘Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım!’

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısını geride bırakan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Dönemin yorgunluğunu atabilmek adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, beş farklı noktada ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’ Tatil Şenliğini başlatıyor.
ETKİNLİKTE YOK YOK
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Çık Dışarıya Oynayalım Tatil Şenliği’ne tüm Kocaeli halkı davetli. Etkinlikte; sahne sanatçısı cambaz, köpük şov, kukla ile Düşümde Drama etkinliği, karaoke, evet/hayır yarışması, tavada balık sanat etkinliği, parkur-balon patlatma oyunu, zeytin dalı kapı süsü sanat etkinliği, bedenden oyunu, akıl-zekâ oyunları, İngilizce oyun atölyesi ve robot adamların yer alması planlanıyor. Ayrıca etkinliğin gerçekleşeceği merkezlerin fuaye alanlarında da meyve suyu, kek, patlamış mısır stantları kurulacak.
DETAYLI BİLGİ İÇİN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatilinde gerçekleşecek olan etkinlik beş ayrı noktada gerçekleşecek. /2den 70’e herkesin yoğun ilgi göstermesi beklenen ‘Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım Tatil Şenliği’ etkinliği aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 318 27 25 nolu telefonu arayabilir.
22 Ocak 2024 - Polisan Ortaokulu Spor Salonu / Dilovası
24 Ocak 2024 - Özdilek AVM / Kartepe
26 Ocak 2024 - Symbol AVM / Başiskele
30 Ocak 2024 - Gebze Center AVM/ Gebze
02 Şubat 2024 - 41 Burda AVM / İzmit
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.