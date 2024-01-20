Yarıyıl tatilinde ‘Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım!’

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısını geride bırakan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Dönemin yorgunluğunu atabilmek adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, beş farklı noktada ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’ Tatil Şenliğini başlatıyor.

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Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Çık Dışarıya Oynayalım Tatil Şenliği’ne tüm Kocaeli halkı davetli. Etkinlikte; sahne sanatçısı cambaz, köpük şov, kukla ile Düşümde Drama etkinliği, karaoke, evet/hayır yarışması, tavada balık sanat etkinliği, parkur-balon patlatma oyunu, zeytin dalı kapı süsü sanat etkinliği, bedenden oyunu, akıl-zekâ oyunları, İngilizce oyun atölyesi ve robot adamların yer alması planlanıyor. Ayrıca etkinliğin gerçekleşeceği merkezlerin fuaye alanlarında da meyve suyu, kek, patlamış mısır stantları kurulacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatilinde gerçekleşecek olan etkinlik beş ayrı noktada gerçekleşecek. /2den 70’e herkesin yoğun ilgi göstermesi beklenen ‘Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım Tatil Şenliği’ etkinliği aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 318 27 25 nolu telefonu arayabilir.

22 Ocak 2024 - Polisan Ortaokulu Spor Salonu / Dilovası

24 Ocak 2024 - Özdilek AVM / Kartepe

26 Ocak 2024 - Symbol AVM / Başiskele

30 Ocak 2024 - Gebze Center AVM/ Gebze

02 Şubat 2024 - 41 Burda AVM / İzmit