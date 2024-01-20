Vatandaş şikayet etti, ortaya çıktı: 'Reçete' yolsuzluğu

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi'nde faaliyet yürüten Ş.Ü’ye ait eczaneyle ilgili vatandaşların şikâyeti üzerine sosyal güvenlik kurumu harekete geçti.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca ilgili eczanenin geriye dönük reçete kayıtları tek tek incelenince dolandırıcılık suçu da açığa çıktı.

İnceleme raporuna göre, toplam 1212 ilaç reçetesinde 89 bin 291 liralık kamu zararına haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Bu reçetelerin ilçede ikamet eden aktif SGK’lı vatandaşların T.C kimlik numaralarıyla bilgileri ve rızaları dışında kendilerinden habersiz olarak sisteme giriş yapılarak ilaç alınmış gibi gösterilerek devlete fatura edildiği tespit edildi.

DOKTORLARIN DA KAŞESİNİ KULLANMIŞ

Eczacının bununla da kalmayıp Bismil Devlet Hastanesi'nde görevli bazı doktorların da yine bilgileri dışında adlarına sahte reçete ve muayene kayıtları oluşturup haksız menfaat sağladıkları bildirildi.



Sosyal güvenlik kurumuna fatura edilen bu hayali reçete bedellerinin ilgili kurumdan tahsil edildiğinin anlaşılması ve ilgili kurumun suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eczacı Ş.Ü hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianamede, vatandaşlar adına oluşturulan sahte reçete ve muayene kayıtları da dosyaya delil olarak konuldu. T.C kimlik numaralarıyla adlarına reçete düzenlenen vatandaşlar da mağdur olarak dinlendi.

Vatandaşlar, bahse konu tarihlerde hastaneye gitmediklerini, muayene olmadıkları gibi herhangi bir ilaç alımında da bulunmadıklarını ifade ettiler.

EL YAZI ÖRNEKLERİ UYUŞMADI

İncelenen 906 adet reçete listesi üzerinde yapılan incelemede de 872 reçetenin belirtilen tarihlerde hastaneye giriş veya protokol numarasının olmadığı ortaya çıktı.

Bu reçetelerin MEDULA adı verilen sisteme giriş yapılmadan manuel olarak düzenlendiği belirtilen iddianamede, reçetelerin sahte olarak düzenlendiği vurgulandı.

Adlarına muayene evrakı düzenlenen adları ve kaşeleri kullanılan doktorlar da alınan ifadelerinde, reçetelerin önemli bir kısmının kendileri tarafından düzenlenmediğini ifade ettiler.

El yazı örnekleri alınarak kriminal incelemeye alınınca yazı örneğinin doktorların el yazı örnekleriyle uyuşmadığı ve eczacının doktorlar adına da muayene reçetesi düzenlediği tespitine varıldı.

SİSTEM ÇALIŞMIYOR İBARESİ

Sahte reçetelerin üzerinde, “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reteçe düzenlenmemiştir” ibaresinin eklendiği ifade edilen iddianamede, birçok reçetenin üzerinde barkod da olmadığı belirlendi.

Birçok reçeteye de protokol numarası alındıktan sonra barkod yapıştırıldığı ancak aynı doktora ait kaşelerin birden fazla reçetede kullanıldığı vurgulandı.

İddianamede, müfettiş raporu ve suç teşkil eden belge ve evrakların incelenmesiyle 1212 adet reçetenin sigortalı vatandaşların haberi olmadan bilgileri dışında kullanarak 89.291,46 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilerek haksız kazanç elde edildiği bildirildi.

Kaynak: SÖZCÜ