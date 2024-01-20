Ankara'da pavyon dansı kursu açıldı

Kanal D ekranlarının merakla beklenen İnci Taneleri dizisi için az bir vakit kalırken, BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı dizideki Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı meşhur Dilber pavyon sahnesi çok konuşuldu.Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu dansın taklidini yaparken, o şarkı da fenomen haline geldi. Dansı yeniden canlandıran ve farklı konulara uyarlayan kullanıcıların yanı sıra dans kurslarına da ilham oldu.

Ankara'da bir dans kursu, 'pavyon dansı' olarak tabir edilen o performansı öğrencilerine öğretmeye başladı. Öğretmenin ve öğrencilerinin keyifli halleri sosyal medyada gündem oldu.Ankara'da bir dans kursu, 'pavyon dansı' olarak tabir edilen o performansı öğrencilerine öğretmeye başladı. Öğretmenin ve öğrencilerinin keyifli halleri sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: yeniçağ