- Yaşam

Ankara'da pavyon dansı kursu açıldı

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesinin sosyal medyada popülerleşmesi sonrası Ankara'da pavyon dans kursu açıldı. Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Ankara'da pavyon dansı kursu açıldı mask
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Kanal D ekranlarının merakla beklenen İnci Taneleri dizisi için az bir vakit kalırken, BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı dizideki Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı meşhur Dilber pavyon sahnesi çok konuşuldu.Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu dansın taklidini yaparken, o şarkı da fenomen haline geldi. Dansı yeniden canlandıran ve farklı konulara uyarlayan kullanıcıların yanı sıra dans kurslarına da ilham oldu.

Ankara'da bir dans kursu, 'pavyon dansı' olarak tabir edilen o performansı öğrencilerine öğretmeye başladı. Öğretmenin ve öğrencilerinin keyifli halleri sosyal medyada gündem oldu.Ankara'da bir dans kursu, 'pavyon dansı' olarak tabir edilen o performansı öğrencilerine öğretmeye başladı. Öğretmenin ve öğrencilerinin keyifli halleri sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: yeniçağ
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20 Oca 2024 - 10:34 - Yaşam

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