Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve kar...

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında azalırken, Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı geldi.Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.Meteoroloji'nin verilerine göre; sarı kodla uyarılan Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin o uyarısı:

YÜKSEK KESİMLERDE KAR

"20.01. 2024 Cumartesi günü Marmara'da beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla havanın soğuması ile birlikte kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağışla birlikte kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."