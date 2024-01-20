Yerel seçimlerde kazanlar kaynıyor

Yerel seçimlerde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için yoğun bir çalışma yürütürken, muhtarlar sanki bu seçimlerde biraz daha geride kaldı gibime geliyor bana. Şu an için iyi maaş alan muhtarların seçimi, aslında en önemli seçim. Çünkü seçmene en yakın insanlar muhtarlardır. Seçim çalışmalarını kendi gücüyle sürdürebildiği kadar sürdüren muhtarlar, pek ön plana çıkmıyor. Hele hele Arpalık-İhsaniye’de patlak veren ‘Taşımalı seçmen’ skandalı ortalığı iyice kasıp kavurdu. Zira kent içindeki mahalle muhtarlıkları ile kırsal kesimdeki köy muhtarlıkları apayrı birer örgütlenme yapısıdır.

Kent içerisindeki muhtarlar için seçim daha zordur. Akrabalık yoktur, tek tek seçmeni ikna etmeniz gerekir. Partizanlık yapamazsınız… Kimsenin adamı da olmamanız gerekir, ama n’erdeeeee?.. İnsanın kelle sayısıyla ölçüldüğü bu ülkede, demokrasiyi kimi muhtarlar geliştiremiyor.

İşte kendi başına çalışmalarını yürüten muhalif konumundaki Çukurbağ mahalle muhtarı adayı, Çukurbağ’da büyümüş olan Necip Özkan Utkan da, gücünü yettiği kadar kapı kapı gezen son derece kibar, mahalleye kent gibi değer verenlerden biri. Geçen seçimde mevut muhtar Yaşar Tüzer karşısında mücadele edip kaybeden Utkan, daha da hırslı olarak katılıyor bu yılki seçimlere. Dünyanın en eski kent merkezi ve başkenti olan tarihi Çukurbağ’da seçim çok renklidir. Genel bazda birçok kez sürprizler yaşanmıştır. Ama muhtarlık konusunda Mustafa Demintaş’tan sonra, onun yetiştirdiği Yaşar Tüzer’in muhtar olması, biraz açık üstünlük sağladı. Üçüncü dönemde de aday olan Tüzer, bu kez ciddi bir rakiple karşı karşıya bulunuyor. Mahalle içerisindeki sorunlar artık ayyuka çıkmış kadar büyük ve acil. Yaşar Tüzer’in, İzmit belediyesi ile bağları zayıf olduğu için, tek başına altından kalkabileceği bir durum değil. İş birliği yapılmalı. Mahallenin altı tamamen Nicomedia kent merkezi ve bir çivi bile çakılamıyor. Bu da Tüzer’i zorluyor. Ancak trafik konusunda biraz daha aktif olması bekleniyor. Zira Bahariye Caddesi üzerinde 4 otopark var buna rağmen caddede bir araba zor yol alabiliyor. Ambulans, itfaiye, çöp arabası giremiyor. Her gün yumruk yumruğa kavgalar yaşanıyor. Bu kez Yaşar Tüzer hayli zorlanacaktır. Bu benim mahalleli ve bir çocukluk arkadaşı olarak uyarımdır.



Necip Özkan Utkan, eski futbolcu olmanın da verdiği hırsla, bu seçime de aday. Sıkı bir çalışma yapıyor. Seçmeni tek tek geziyor. Mahalle esnafıyla bağ kuruyor. Mahallesinin yakınındaki mahallede bulunan insanlarla da bire bir diyalog kuruyor. Çukurbağ’a önem vermeyen, verdirilmeyen Fatma Kaplan ise, dünyanın, ülkenin ve kentin en eski mahallesinde kaybediyor…