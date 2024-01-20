Counter Strike 2, League of Legends ve Valorant gibi oyunların sunucuları doldu taştı. Okullar tatile girdi öğrenciler bilgisayar başına koştu

Okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından öğrenciler bilgisayar başına koştu. Evinde bilgisayarı olmayan öğrenciler internet kafelere akın ederken, bilgisayarları olanlar ise kendilerini odalarına kapadı.
GENÇLERİN TERCİHİ ONLİNE OYUNLAR
Gençlerin bilgisayar oyunu olarak tercih ettiği oyunlar ise genel olarak birbirleriyle oynayabildikleri online oyunlar. Bu oyunların başında da Özellikle Counter Strike 2, League of Legends ve Valorant gibi oyunlar geliyor.Öğrencilerin bu oyunlardaki serverlere yoğunlaşması nedeniyle oyunlarda sunucu yoğunluğu yaşanıyor. Öğrenciler, oyunlara girebilmek için dakikalarca sıra bekliyor. Bazı oyun sunucularında ise aşırı yoğunluktan çökmeler meydana geliyor.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.