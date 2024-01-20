- Yaşam

Counter Strike 2, League of Legends ve Valorant gibi oyunların sunucuları doldu taştı. Okullar tatile girdi öğrenciler bilgisayar başına koştu

Okullara ara tatilin verilmesinden itibaren online olarak oynanan oyunda sunucu yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Counter Strike 2, League of Legends ve Valorant gibi oyunlarda sunucu yoğunluğu epey artmış durumda.

Counter Strike 2, League of Legends ve Valorant gibi oyunların sunucuları doldu taştı. Okullar tatile girdi öğrenciler bilgisayar başına koştu mask

Okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından öğrenciler bilgisayar başına koştu. Evinde bilgisayarı olmayan öğrenciler internet kafelere akın ederken, bilgisayarları olanlar ise kendilerini odalarına kapadı.

GENÇLERİN TERCİHİ ONLİNE OYUNLAR

Gençlerin bilgisayar oyunu olarak tercih ettiği oyunlar ise genel olarak birbirleriyle oynayabildikleri online oyunlar. Bu oyunların başında da Özellikle Counter Strike 2, League of Legends ve Valorant gibi oyunlar geliyor.Öğrencilerin bu oyunlardaki serverlere yoğunlaşması nedeniyle oyunlarda sunucu yoğunluğu yaşanıyor. Öğrenciler, oyunlara girebilmek için dakikalarca sıra bekliyor. Bazı oyun sunucularında ise aşırı yoğunluktan çökmeler meydana geliyor.

Kaynak: yeniçağ
# internet

20 Oca 2024 - 11:39 - Yaşam

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