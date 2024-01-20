Bu araç halkın malıdır, peki taşımalı seçmen sisteminin satılmışları kimin ‘MAL’ıdır

Dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmayacak bir olay, İzmit Arpalık İhsaniye’de yaşandı ve resmi kayıklarla ortaya çıktı. Mahallenin muhtarı, köye kurulan konteynır evlerden habersiz olduğunu, köye gelenlerin kimler olduğundan şüphelendiği için şikayetçi olduğunu söylüyor. (O vakti kadar nasıl fark edemedi hayret.. Kim inanır Kadir İnanır... Ben inanmadım muhtara… Bence, yakalanmışlığın verdiği bir panik atak yaşanıyor… Hani santrfor topu alır sağdan kaleye yönelir, önüne dev gibi savunma çıkar, bir anda belini kırkarak rakibini ekarte edip sol taraftan vurur. Bu iş buna benzedi… Kıvırtarak derken, tabii futbol anlamında kıvırtma diyorum… dansöz kıvırtması değil…

Neyse, şikayet eden CHP…

Bizzat avukat gönderen CHP…

Hiç bir muhtar sahiplenmesin…

Dilekçede İzmit Merkez İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın adı var…

Ancak neden açıklama yapmıyorlar, hayretler içerisindeyim…

Böyle olunca CHP’nin de mi bu işin içinde olduğu iddiaları ortaya atılıyor…

KYÖD’e yakın Gökhan başkan, doğal olarak benden uzaklaştı…

Şimdi olaya geri dönecek olursak, burada satılık bir mal yok ortada… İnsan var… Oyunu satmış insanlar var…

Ha onlar kendinmi mal yerine koyup teklifleri kabul edip o konteynırlara seçim için taşınıyorlarsa, onlara başka adlar da verilebilir…

Dinci partiye oy verirlerse, Müslüman olamazlar…

Atatürk’çü partiye oy verirlerse, Atatürk’ü utandırırlar…

Sonuçta kimseye yaranamazlar…

Çünkü onlar artık kiralık ‘MAL’dırlar…

Alını satılabilen gelinler gibidirler…

Ya da köle pazarındaki zenciler…

Sonuç:

Bu öyle büyük bir skandaldır ki, bu insanlar kime meyilliyle o parti orada kaybedecek demektir…

Kandıra kökenli adaylar yandı vallahi…

Onlar sustukta bu olay onlara mal edilecek…

Söylentiye göre taşımalı semenlerin büyük bölümü iktidar yanlısıymış…

Pekala, böylesine müthiş bir fırsat yakalayan muhalif partiler neden açıklama yapmıyor?

Neden korkuyor?..

Böyle muhalefet mi olur Allah aşkına…

Yoksaaaaaaaaa…

Bu taşımalı seçmenler Fatma hanıma karşı mı oralara yığdırıldılar…

Yok artık…

İyice paranoyak olduk…

Milletvekilleri nerede ?..

Siyasi il başkanları nerede ?..

Bu kadar bariz ve büyük bir skandalı örtmeyen herkes bu kente ve demokrasisine ihanet ediyor demektir…

NOKTA…