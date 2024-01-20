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İzmit Belediyesi araç filosunu daha da büyütmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi tüm engellemelere rağmen satın alma süreci tamamlanan 11 kamyonu daha, araç filosuna kattı 

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İzmit Belediyesi araç filosunu daha da büyütmeye devam ediyor mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Halkın Belediyesi İzmit’in geleceği için adımlar atarak belediyeyi kiralama yükünden kurtaracak araçları filoya katmaya devam ediyor.  11 adet kamyon geçtiğimiz akşam İzmit Belediyesinin garajında yerini aldı. 

ARAÇLAR GELİYOR 

Satın alınan araçlar belirli aralıklarla teslim ediliyor. Filoya son olarak 11 adet kamyon katıldı. Kamyonların yanı sıra son dönemde satın alınma süreci tamamlanan ve teslim alınan araçlar ise şöyle: 39 adet kombi tipi, 5 tane çift kabin transit, 1 kısa şasi panelvan, 1 adet uzun şasi panelvan, 1 adet minibüs, 1 adet paletli ekskavatör. Önümüzdeki süreçte de iş makineleri İzmit Belediyesine teslim edilecek.
# İzmit belediyesi, Araç

20 Oca 2024 - 12:16 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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