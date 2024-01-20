Kocaeli’deki lastik firması onlarca personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre göre Başiskele Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Palmiye Kauçuk firması bünyesinde istihdam etmek üzere 20-50 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 101 erkek beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.