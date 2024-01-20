İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre göre Başiskele Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Palmiye Kauçuk firması bünyesinde istihdam etmek üzere 20-50 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 101 erkek beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
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Kocaeli’deki lastik firması onlarca personel alacak
İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Başiskele Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren lastik firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.