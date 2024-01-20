Çocuklar İl Jandarma Komutanlığı'na misafir oldu

Kocaeli’de sevgi, şefkat ve sosyal açıdan dezavantajlı olan çocuk ile gençlere yönelik, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un himayelerinde gerçekleştirilen ÖNEM Projesi (Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele), çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede “Misafirim Ol” faaliyeti kapsamında, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca hamisi olunan 10 çocuk, İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Çocuklarla keyifle saat geçirilirken, çeşitli etkinlikler yapıldı, jandarma mesleği ile ilgili miniklere bilgi verildi. Günün sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek mutlu saatler geçirdi.
Haber albümü için resme tıklayın
# çocuk
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.