Kocaeli İzmit'te 3+1 90 m² daire mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Yenidoğan mahallesi,, 3915 ada 6 parsel, 3. Kat, 8 Bağımsız Bölüm Nolu, 2/17 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, yapı bodrum+ 4 kattan oluşmaktadır, bina yaklaşık 30 yıllıktır, daire 3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır, daire yaklaşık 90 m2'dir, yakınında muhtelif ticari işletmeler ve sosyal donatı alanları vardır.

Adresi : Yenidoğan Mah. İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 90 m2

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/ 2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Yenidoğan mahallesi,, 3915 ada 6 parsel, 3. Kat, 9 Bağımsız Bölüm Nolu, 2/17 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, yapı bodrum+ 4 kattan oluşmaktadır, bina yaklaşık 30 yıllıktır, daire 3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır, daire yaklaşık 90 m2'dir, yakınında muhtelif ticari işletmeler ve sosyal donatı alanları vardır.

Adresi : Yenidoğan Mah. İzmit/ KOCAELİ

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:21

07/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.