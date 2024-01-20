Kocaeli İzmit'te 3+1 90 m² daire mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Yenidoğan mahallesi,, 3915 ada 6 parsel, 3. Kat, 8 Bağımsız Bölüm Nolu, 2/17 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, yapı bodrum+ 4 kattan oluşmaktadır, bina yaklaşık 30 yıllıktır, daire 3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır, daire yaklaşık 90 m2'dir, yakınında muhtelif ticari işletmeler ve sosyal donatı alanları vardır.
Adresi : Yenidoğan Mah. İzmit/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 90 m2
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/ 2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Yenidoğan mahallesi,, 3915 ada 6 parsel, 3. Kat, 9 Bağımsız Bölüm Nolu, 2/17 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, yapı bodrum+ 4 kattan oluşmaktadır, bina yaklaşık 30 yıllıktır, daire 3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır, daire yaklaşık 90 m2'dir, yakınında muhtelif ticari işletmeler ve sosyal donatı alanları vardır.
Adresi : Yenidoğan Mah. İzmit/ KOCAELİ
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:21
07/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.