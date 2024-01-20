20 Oca 2024 - 13:25- Asayiş G:

Astsubay kıdemli çavuş kazada hayatını kaybetti!

Kocaeli’de iki motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin, Gölcük Donanma Komutanlığı TCG Yıldıray Denizaltısında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Kamacı olduğu öğrenildi. Kamacı’nın cenazesi al kırmızı tabuta sarılı vaziyette askeri erkan ve ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Kamacı'nın naaşı, askeri uçakla gönderileceği Hatay’da toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı
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Astsubay kıdemli çavuş kazada hayatını kaybetti! mask
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Kaza, dün 21.00 sıralarında Gölcük Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen M.İ.A. idaresindeki motosiklet ile Mehmet Kamacı (26) hakimiyetindeki 41 ASD 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri M.İ.A. ile Mehmet Kamacı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Kamacı, Gölcük Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Astsubay Kıdemli Çavuş, Hatay’da toprağa verilecek
Öte yandan, 4 kardeşi olduğu bildirilen Mehmet Kamacı’nın, Astsubay Kıdemli Çavuş olarak Gölcük Donanma Komutanlığındaki TCG Yıldıray Denizaltısında görev yaptığı öğrenildi. Kamacı'nın naaşı Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan al kırmızı bayrağa sarılı tabutla askeri erkan ve ailesi tarafından alındı. Kamacı’nın cenazesi Cengiz Topel Havaalanı'ndan askeri uçakla Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderilecek.
Cenaze namazının ise yarın öğle veya ikindi nazmını müteakiben ardından toprağa verileceği bildirildi.

# kaza, sağlık, sevk edildi, çağrı, motosiklet

20 Oca 2024 - 13:25 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Dr Ersoy Kandemir - Allah rahmet eylesin , mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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