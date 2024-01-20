Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 115 gümrük kaçağı cep telefonu, IMEI klonlamak için kullanılan laptop, cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan 5 box cihazı, 5 harddisk, 9 gümrük kaçağı kulaklık, 7 gümrük kaçağı saat, 4 gümrük kaçağı hoparlör ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan 3'ü hakkında kaçakçılık suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakılırken 2 şüpheli ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.
- Asayiş
115 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 115 gümrük kaçağı cep telefonu, 7 saat, cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan 5 box cihazı ve 5 harddisk ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.