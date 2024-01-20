ATM'lerde yeni dönem! Artık bu paralar kabul edilmeyecek

Türkiye büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Yüksek enflasyon nedeniyle 10, 50, 100 TL’lik banknotlar önemsiz hale geldi. Paraların büyük bölümü 200 TL'lik olarak basılıyor.

En büyük Türk lirası 200 TL’lik banknot yarım kilo eti bile zor karşılıyor. Bankalardan banknotla ilgili bomba bir karar geldi.

Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu banka ATM'lerinde 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik paralar için 5 ayrı slot olduğunu açıkladı.

Devamında Babuşçu, bankaların kritik bir değişikliğe gittiğini söyledi.

ATM'LER 10 TL'LİK BANKNOTLARI KABUL ETMEMEYE BAŞLADI

Birçok banka, ATM kanalından yapılacak para yatırma ve çekme işlemleri için 10 liralık banknotların kullanımını kapattı. 10 TL için ayrılan slotları da 200 liralık paralara yönlendirdi.

Babuşçu yapılan değişiklik için "Çünkü başka türlü para yetişmiyor" ifadesini kullandı.

Uygulamanın ise ilerleyen günlerde artacağı iddia edildi.