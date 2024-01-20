ATM'lerde yeni dönem! Artık bu paralar kabul edilmeyecek

Türkiye büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Yüksek enflasyon nedeniyle 10, 50, 100 TL’lik banknotlar önemsiz hale geldi. Paraların büyük bölümü 200 TL'lik olarak basılıyor.
En büyük Türk lirası 200 TL’lik banknot yarım kilo eti bile zor karşılıyor. Bankalardan banknotla ilgili bomba bir karar geldi.
Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu banka ATM'lerinde 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik paralar için 5 ayrı slot olduğunu açıkladı.
Devamında Babuşçu, bankaların kritik bir değişikliğe gittiğini söyledi.
ATM'LER 10 TL'LİK BANKNOTLARI KABUL ETMEMEYE BAŞLADI
Birçok banka, ATM kanalından yapılacak para yatırma ve çekme işlemleri için 10 liralık banknotların kullanımını kapattı. 10 TL için ayrılan slotları da 200 liralık paralara yönlendirdi.
Babuşçu yapılan değişiklik için "Çünkü başka türlü para yetişmiyor" ifadesini kullandı.
Uygulamanın ise ilerleyen günlerde artacağı iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Görünen Köy - Şükürler olsun ! Ekonomi rayına oturdu. Enflasyon tek hanelere düştü...Çarşı pazarda fiyatlar gayet makul .Vatandaş geleceğinden mutlu ve umutlu .Artık cebi 200 liralar la dolu..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.