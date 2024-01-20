KEREVİZ DOLMASI TARİFİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

"2 adet orta boy kereviz, 1 havuç, 1 su bardağı bezelye, 1 küçük ayva, 1 soğan, 4 diş sarımsak, kereviz yaprakları, 1 küçük portakal, 3 yemek kaşığı zeytinyağı.



Kerevizler ve ayva soyulur, kararmaması için limonlu suya alınır. Havuç küçük doğranır, bezelye ile birlikte 5 dakika pişirilir. Soğan yemeklik doğranır, sarımsaklar küçük doğranır, kereviz yaprakları doğranır, ayva küçük doğranır. Havuç, bezelye, ayva, kereviz yaprağı, soğan, sarımsak karıştırılır, bu karışıma 1 tatlı kaşığı tuz eklenir.



Kerevizler ortadan ikiye ayrılır. Ortaları bıçakla çıkartılarak kerevizlerden çanaklar elde edilir. Bu çanakların içine hazırlanan karışım doldurulur, tencereye alınır. Çanakların içinden çıkan kereviz parçaları ve karışımın kalanı da tencereye alınır. Üzerine 1 portakalın suyu eklenir, 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirilir, yarım bardak da su eklenir ve kısık ateşte pişmeye bırakılır. Arada kontrol edilir, suyunu çektiyse sıcak su eklenir. (Pişmiş aşa soğuk su katılmaz derdi büyüklerimiz.)



Piştikten sonra çanaklar bir servis tabağına alınır, başka bir servis tabağına da diğer bölümü alınır. Oda ısısına geldikten sonra her ikisinin de üzerine birer kaşık zeytinyağı gezdirilir.



Bu yemekte yeşil olarak kereviz yaprağı, renkli olarak havuç, kereviz, ayva, kükürtlü olarak soğan, sarımsak, protein olarak bezelye var. Hem lezzetli hem 4/4’lük bir yemek."