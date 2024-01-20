Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor. Son yapılan ölçümlere göre barajdaki su miktarı yüzde 81’e yükseldi. 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda 41 milyon 290 bin metreküp su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı olan Namazgah Barajında ise su miktarı ise yüzde 41 seviyesinde. Barajdaki su miktarı ise 9 milyon 200 bin metreküp olarak ölçüldü.
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Su seviyesinde artış sürüyor
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 81’e yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.