- Gündem

Su seviyesinde artış sürüyor

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 81’e yükseldi.  

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Su seviyesinde artış sürüyor mask

Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor. Son yapılan ölçümlere göre barajdaki su miktarı yüzde 81’e yükseldi. 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda 41 milyon 290 bin metreküp su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı olan Namazgah Barajında ise su miktarı ise yüzde 41 seviyesinde. Barajdaki su miktarı ise 9 milyon 200 bin metreküp olarak ölçüldü.

20 Oca 2024 - 15:43 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.768.050 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL