Su seviyesinde artış sürüyor

Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor. Son yapılan ölçümlere göre barajdaki su miktarı yüzde 81’e yükseldi. 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda 41 milyon 290 bin metreküp su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı olan Namazgah Barajında ise su miktarı ise yüzde 41 seviyesinde. Barajdaki su miktarı ise 9 milyon 200 bin metreküp olarak ölçüldü.