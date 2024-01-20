Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü. Düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 115 cep telefonu, laptop, 5 cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan cihaz, 5 hard disk, 9 kulaklık, 7 saat ve 4 hoparlör ele geçirildi.Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
20 Oca 2024 - 15:48- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.