Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 131 - Hatay BŞB: 87

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali Balaban
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 28, Gergana İvanova 15, Sierra Lashe Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 15, Sena Işık 11, Betül Kutlu 20, Nuran Tutsak 9, Öykü Taşkın 24, Elanur Demir 8
Başantrenör: Ekin Baş
1. Periyot: 40-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 66-46 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 106-60 (İzmit Belediyespor lehine)
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.