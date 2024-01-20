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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 131 - Hatay BŞB: 87

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında İzmit Belediyespor konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 131-87 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 131 - Hatay BŞB: 87 mask
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Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali Balaban
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 28, Gergana İvanova 15, Sierra Lashe Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 15, Sena Işık 11, Betül Kutlu 20, Nuran Tutsak 9, Öykü Taşkın 24, Elanur Demir 8
Başantrenör: Ekin Baş
1. Periyot: 40-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 66-46 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 106-60 (İzmit Belediyespor lehine)
# şehit

20 Oca 2024 - 16:24 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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