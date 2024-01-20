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Melike'yi sevgilisi öldürüp intihar etti: Babası da 2'si eşi 3 kadını öldürmüş

Manisa'da tartıştığı sevgilisi Zübeyir Yıldız (28) tarafından otomobilinde tabancayla başından vurulan Melike Akpınar (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akpınar'ın babası Necati Akpınar'ın 2'si nikahlı eşi 3 kadını öldürdüğü ve cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı
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Melike'yi sevgilisi öldürüp intihar etti: Babası da 2'si eşi 3 kadını öldürmüş mask

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, Saruhanlı Adliyesi’nde mübaşir olarak çalışan Melike Akpınar, bugün saat 17.30 sıralarında, sevgilisi Zübeyir Yıldız ile Cengiz Topel Mahallesi’ndeki bir arazide buluştu.

MELİKE’Yİ BAŞINDAN VURDU

İddiaya göre, tartışma çıktı ve tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, tabancasını çıkarıp, Akpınar’ı başından tabancayla vurdu. Ardından kendi otomobiliyle uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akpınar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan Zübeyir Yıldız ise yarım saat sonra Yılmaz Mahallesi Çöplük mevkisinde otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Yıldız’ın olayda kullandığı tabancayı kalbine dayayarak intihar ettiği belirlendi.

MELİKE’NİN BABASI DA 3 KADINI ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Melike Akpınar’ın babası Necati Akpınar’ın, 38 yılda 2’si resmi nikahlı eşi, 1’i de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

# sağlık, sevk edildi, silah

20 Oca 2024 - 16:36 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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