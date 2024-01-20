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Yaşar Can'ın acı günü!

Özcan Pişmaniye’nin sahibi Yaşar Can’ın kayınvalidesi Mihriban Dil (85) hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ
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Yaşar Can'ın acı günü! mask

Kocaeli'nin tanınmış iş insanlarından Özcan Pişmaniye’nin sahibi, Kocaelispor eski yöneticisi ve KOTO meclis üyesi Yaşar Can’ın kayınvalidesi Mihriban Dil 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Mihriban Dil, bugün saat 11.00 sıralarında vefat etti.Merhum Nail Dil’in eşi, Dilek Can ve merhum Naci Dil'in de annesi olan Mihriban Dil’in cenazesi 21 Ocak Pazar günü öğlen namazına müteakip İzmit Eren Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 
# Yaşar Can, Kocaelispor, Meclis, vefat

20 Oca 2024 - 16:54 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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