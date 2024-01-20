Yaşar Can'ın acı günü!

Kocaeli'nin tanınmış iş insanlarından Özcan Pişmaniye’nin sahibi, Kocaelispor eski yöneticisi ve KOTO meclis üyesi Yaşar Can’ın kayınvalidesi Mihriban Dil 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Mihriban Dil, bugün saat 11.00 sıralarında vefat etti.Merhum Nail Dil’in eşi, Dilek Can ve merhum Naci Dil'in de annesi olan Mihriban Dil’in cenazesi 21 Ocak Pazar günü öğlen namazına müteakip İzmit Eren Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# Yaşar Can, Kocaelispor, Meclis, vefat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.