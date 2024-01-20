Necati Kur’un imza gününe yoğun katılım!

İzmit’te uzun yıllardır matematik öğretmenliği yapmış, TÖB-DER, EĞİT-DER, EĞİTİM İŞ gibi birçok sendikada faaliyet göstermiş kentin sevilen isimlerinden Necati Kur 18 Aralık 2023’de çıkardığı ‘Yaşanmışlıklar’ kitabı için bugün 14.00’da Soydan İş Merkezi’nde bulunan Kitap Keyfi’mde imza günü düzenledi. Kur’un imza gününe geniş bir kesim tarafından katılım sağlandı. Sevenlerinin kitapları imzalayan Necati Kur onlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Necati Kur’un imza törenine CHP İzmit Belediyesi aday adayı Hüseyin Erol’un yanı sıra eski CHP Kocaeli milletvekili Bekir Yurdagül, CHP Kocaeli eski meclis üyesi Ali Haymanalı ve ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez’de katıldı.