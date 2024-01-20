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Lahanagillerin çiçeği sebze! Kanser hücrelerinin kabusu, kalsiyum deposu

Karnabahar lahanagil ailesindendir. Beyaz çiçekli yapısıyla görüntüsü de çok şifalı. Peki kanser düşmanı lahananın şifaları neler? İşte yanıtı... Karnabahar yemeği fırında veya kızartma formunda yapılabiliyor. Peki karnabahar faydaları neler?

Lahanagillerin çiçeği sebze! Kanser hücrelerinin kabusu, kalsiyum deposu mask

Karnabahar, turpgillerden çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşte olan, yaprakları lahana yaprağına benzeyen, sebze olarak kullanılan bir bitkidir.

Karnabaharın yaprakları koyu yeşil, çiçekleri beyaz veya sarımtırak renkte olur.

Türkiye'de güzlük turfanda karnabahar, kışlık karnabahar ve mart karnabahar olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır.

Karnabahar fosfor ve vitamin bakımından çok zengindir.

Karnabahar, insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır.

Yüksek lif içeriği sindirim sağlığını desteklerken, antioksidanlar ve vitaminler içerir.

Ayrıca, düşük kalorili olması ve kanserle mücadelede potansiyel etkileri nedeniyle sağlıklı bir besindir.

KARNABAHARIN FAYDALARI NELERDİR?

- Antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemini iyileştirir.

- Kalsiyum oranı fazla olduğu için kemik ve diş sağlığına faydalıdır.

- Kalp ve damar hastalıklarına ve tansiyona iyi geldiği bilinir.

- Kansızlığa iyi gelir bu yüzden halsizlik ve yorgunlukta ortadan kalkar.

- Kansere karşı özelliklede mide göğüs ve bağırsak kanserlerine karşı korur.

- Metabolizma rahatsızlıklarına iyi gelir.

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20 Oca 2024 - 17:47 - Sağlık

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