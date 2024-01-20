ONBİRLER BELLİ OLDU

20 Oca 2024 - 17:59- Spor G:

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Trendyol 1.Lig'in 19.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, lider Eyüpspor'u ağırlayacak.

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# Kocaelispor, Eyüpspor

20 Oca 2024 - 17:59 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Basiskele41 - Hani yeni sol bek,Amaral yedek

Yanı yenilgiye hazırız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 18:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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